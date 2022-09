Le coup de gueule de Maximilien Drion, le meilleur traileur belge : "Pour aller au Mondial, les athlètes doivent payer eux-mêmes leur voyage !"

C’est un gigantesque coup de gueule lancé par le meilleur traileur belge, Maximilien Drion, récent Champion d’Europe de la discipline. Sur Facebook, le Belgo-Suisse dénonce l’absence de budget dégagé par la Ligue d’Athlétisme (Belgian Athletics et Ligue Francophone) pour les prochains Championnats du Monde, du 1er au 7 novembre en Thaïlande. En pratique, les traileurs belges en ordre de qualification pour le Mondial… devront supporter eux-mêmes leurs frais de voyage et de logement sur place !

" Ce jeudi matin, j’ai eu la confirmation de Belgian Athletics que si je veux me rendre en Thaïlande début novembre pour les Championnats du Monde, les frais de déplacement et d’hébergement sont à ma charge " écrit Maximilien Drion sur son portail Facebook. " D’autres athlètes belges sont dans la même situation que moi, et d’autres athlètes ne se sont même pas annoncés pour faire partie de la sélection en sachant qu’ils devraient débourser plus de 2000 euros. J’estime que cette annonce est vraiment un manque de respect et d’estime pour ces athlètes qui s’entraînent dur pendant des années pour porter un jour haut les couleurs de la Belgique. Le trail belge ne s’est jamais porté aussi bien. De nombreux coureurs belges ont réalisé de très belles performances cette année. Et au lieu de les encourager à poursuivre leur quête de performances et d’excellence, la Fédération ne cesse malheureusement de nous décevoir par son manque de communication et de soutien. Je suis déçu et en colère. "