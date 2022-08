Le coup de gueule d’Annemiek van Vleuten : "Certaines coureuses devraient regarder un peu plus le Tour de France masculin"

Annemiek van Vleuten a remporté le premier Tour de France femmes dans sa nouvelle version. Mais la porteuse du maillot jaune n’a pas été satisfaite de tout ce qu’il s’est passé durant la course. La Néerlandaise a poussé un coup de gueule, relayé par Eurosport, concernant le fair-play durant ce TDFF.

"Je suis une coureuse qui aime la course propre. Comme on a pu le voir lors du Tour masculin entre Vingegaard et Pogacar. Moi c’est ce que j’aime et les victoires ont même beaucoup plus de valeur après une course propre. Peut-être que d’autres équipes ne voient pas les choses de cette manière, mais je suis très heureuse d’être dans une équipe dans laquelle on veut gagner de manière juste."

Annemiek reproche notamment à l’équipe SD Worx de s’être mise à rouler à la suite d’une crevaison de la maillot jaune lors de la dernière étape. Mais elle n’évoque pas seulement ce moment-là : "Cela s’était déjà passé avant avec Elisa Longo Borghini à un autre moment. Je suis déçue que certaines aient accéléré le rythme. Peut-être que certaines feraient mieux de regarder le Tour de France masculin plus souvent, parce qu’il n’y a pas de meilleure manière de gagner que de gagner proprement."

Voilà qui est dit.