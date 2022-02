Le coup de foudre : mythe ou réalité ?

Une histoire de survie

Nous avons des besoins primitifs : manger, boire mais aussi nous reproduire. On sera inconsciemment attirés par des personnes qui nous semblent aptes à cette reproduction. C’est-à-dire, des visages symétriques (qui seraient associés à une plus grande fertilité), des femmes à hanche large (moins de problèmes à l’accouchement), des hommes forts (ils seront protecteurs vis-à-vis de la femme vulnérable quand elle est enceinte ou avec un bébé non autonome).

Une histoire sociale

Inconsciemment, nous sommes attirés et séduits par des êtres qui sont associés pour nous, culturellement et socialement, à la beauté, à la réussite, au charme. On parle de signes parfois minimes ou très concrets comme : la coupe de cheveux ou l’habillement, mais aussi de signes plus abstraits ou généraux comme l’allure, la façon de bouger ou de parler.

Le rôle du regard a souvent été souligné et il est certainement très important. Un contact oculaire profond et soutenu entre deux personnes semble avoir le pouvoir de déclencher la cascade de réactions biochimiques évoquée plus haut.

Une histoire de phéromones