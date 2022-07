Le coup de force des Jumbo, la revanche de Matthews et le déclic de Philipsen : retour sur les meilleurs moments de la 2e semaine du Tour

Au lendemain de sa débâcle au Granon, Tadej Pogacar veut prouver qu'il est encore dans le coup. Entre Briançon et l'Alpe d'Huez, le Slovène retrouve des couleurs et tente même d'attaquer Vingegaard. Sans parvenir à le lâcher. Les deux hommes termineront finalement roue dans roue et remettront leur explication à plus tard.

Mais ce n'est pas pour leurs escarmouches dans l'Alpe que cette 11e étape sera retenue mais bien pour un numéro de haut vol. Celui de Thomas Pidcock. Le champion du monde de cyclo-cross, 22 ans à peine, a épaté la galerie dans la descente du Galibier. Une descente à tombeau ouvert impressionnante qui lui a permis de revenir sur l'échappée dans le Col du Télégraphe avant de se libérer de ses compères Louis Meintjes et Chris Froome sur l'Alpe d'Huez, prouvant que sa victoire au Giro Espoirs n'était pas un hasard.