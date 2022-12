Le coup de cœur de Philippe Albert dans cette Coupe du monde ? "Josko Gvardiol", son coup de gueule ? "Les Diables"

La Coupe du monde 2022 est terminée. Et évidemment, l’heure est au bilan. Vincent Langendries a tendu son micro à son acolyte, Philippe Albert, pour récolter ces impressions sur ce Mondial remporté par l’Argentine ce dimanche.

Que retenir de ce Mondial au Qatar ? "La victoire de l’Argentine, évidemment, qui était parmi les trois favorites. Personnellement, j’avais pronostiqué Brésil, France, Argentine. Ils ont répondu présents. Ce n’était pas l’équipe la plus attractive, la plus attractive, attrayante, mais quelle volonté d’aller au bout pour un seul homme."

Un coup de cœur dans cette Coupe du monde ? "En tant que défenseur qui aimait bien créer le surnombre dans l’entrejeu, Josko Gvardiol m’a laissé une excellente impression. Même si contre l’Argentine il a vu ce que c’était de jouer contre les plus grands, son désormais fameux duel avec Messi dont il est sorti perdant, mais ça va lui permettre d’acquérir de l’expérience, et s’il continue de la sorte il va devenir un des meilleurs défenseurs au monde et il l’est même déjà selon moi."

Un coup de gueule ? "C’est évidemment notre équipe nationale qui se fait sortir en phase de poules alors qu’il y avait moyen de faire beaucoup mieux même si le Maroc et la Croatie (tous deux présents dans le groupe de la Belgique) ont réalisé des exploits par la suite. Avec les qualités qu’il y a dans notre noyau on devait terminer dans les deux premières places du groupe."