Le coup de cœur de Cathy Immelen, un film d’animation à découvrir en famille

En cette veille de vacances d’automne, Cathy Immelen a choisi de vous présenter un film à voir en famille. Le Pharaon, le sauvage et la princesse, un film d’animation très poétique signé Michel Ocelot, le réalisateur de Kirikou.

Michel Ocelot est un réalisateur français de films d’animation au style graphique reconnaissable. On retrouve dans ses films une abondance de détails, des dessins découpés, symétriques, ultra-colorés, c’est aussi un réalisateur qui reprend les codes du théâtre d’ombres.

Connu pour avoir réalisé Kirikou, Michel Ocelot s’est spécialisé dans les contes exotiques. Avec son nouveau film, Le Pharaon, le sauvage et la princesse, Michel Ocelot vous raconte trois histoires qui se déroulent dans des univers visuels très différents. Vous découvrirez une épopée amoureuse dans l’Egypte antique, une fantaisie ottomane chatoyante et une légende médiévale en Auvergne plus sombre.

Chaque histoire réussie à nous emporter, à nous émouvoir ou à nous enchanter. Il n’y a pas de lien entre elles mais on y retrouve des thèmes communs, la rébellion contre l’autorité parentale, l’amour qui triomphe de tout et surtout, la force du pardon.

Ces récits enchanteurs et magiques perpétuent l’héritage du conte oral et nous plongent dans la nostalgie de notre enfance. Dans Le Pharaon, le sauvage et la princesse, on reconnaît bien l’univers et la marque de fabrique de Michel Ocelot. Même si on peut la trouver redondante, ce cachet particulier a le don d’émerveiller Cathy Immelen qui a un vrai coup de cœur pour ce film d’animation.