Le coude enflammé : quand la bursite joue les trouble-fêtes

Les traitements de la bursite dépendent de la cause sous-jacente et de la gravité des symptômes. Les options de traitement courantes comprennent le repos, la glace, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la kinésithérapie et les injections de corticostéroïdes. Dans les cas de bursite infectieuse, des antibiotiques sont utilisés.

Un traitement chirurgical ou bursectomie peut être envisagé en dernier recours si les récidives sont trop fréquentes.