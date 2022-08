Le coton labellisé "durable" en plein boom au Brésil

À Cristalina, située à 130 km de la capitale Brasilia, la ferme Pamplona, gérée par la société SLC agrícola, est une des plus importantes du secteur cotonnier brésilien. Au cœur des 27.000 hectares de plantations, un ensemble de bâtiments forme une sorte de petit village au milieu des champs.

On y trouve un parc pour enfants, un terrain de football et d'autres zones de loisirs destinées aux employés logés sur place. Tout le confort nécessaire pour fidéliser les ouvriers agricoles et éviter leur trop grande rotation, assure Diego Goldschmidt, coordinateur de la production de la ferme.

Derrière lui, d'énormes ballots de coton sont emballés et étiquetés avec un code-barre qui fournit toutes les informations sur son origine et les conditions de la récolte. "Ils sont tous déjà vendus", se félicite M. Goldschmidt, précisant que 99% de la production est vouée à l'exportation, soit plus de 600.000 tonnes l'an dernier.

Un programme de traçabilité permet aux consommateurs de suivre toutes les étapes de la production.

Les producteurs de coton labellisé ont notamment recours à des drones pour pulvériser les pesticides de façon plus ciblée et efficace.