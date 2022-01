"Le côté rock et la folie" d’Alice Detry séduisent Christophe Willem lors des Blind Auditions

Alice a 24 ans et vit à Rixensart. Pour elle, The Voice est un rêve de petite fille et c’est pour cela qu’elle a souhaité y participer cette année. D’ailleurs, cette jeune enseignante est une collègue de Marie Henrot, candidate de la saison 5 de The Voice Belgique. Grâce à son expérience dans l’aventure, Marie soutient sa nouvelle amie Alice et lui prodigue de précieux conseils pour affronter la scène. Lors des Blind Auditions, Alice interprète "Jalouse" de Mademoiselle K. Christophe Willem, est le seul coach à se retourner pour Alice. Par conséquent, la candidate intègre directement l’équipe du chanteur "Double je" !