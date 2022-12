Le côté gauche, un souci à venir pour l'équipe de France ?

La France s’est inclinée face à la Tunisie ce mercredi dans une fin de rencontre polémique. Au-delà du résultat, c’est surtout la prestation de l’équipe qui est à pointer du doigt. Avec pas moins de neuf changements par rapport au match face au Danemark, Didier Deschamps a tenté. Mais en vain. Les lacunes de certaines zones devront faire réfléchir le sélectionneur. A commencer par le côté gauche.

Avec la blessure de Lucas Hernandez, Didier Deschamps n’a plus trop de choix à gauche. Pourtant, Théo Hernandez, son frère s’est plus que bien débrouillé et l’entente avec Kylian Mbappé saute aux yeux. Mais quand deux êtres vous manquent, tout s’écroule. Face à la Tunisie, le côté gauche français était changé par rapport aux deux premiers matches des Bleus. Et il a pris l’eau.

Exit la défenseur de l’AC Milan, double passeur lors des deux premiers matches et l’attaquant du PSG, auteur de trois buts et un assist. Place à Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga pour tester d’autres solutions. Et force est de constater que Didier Deschamps n’a pas vraiment été rassuré.

Pour le milieu du Real Madrid, replacé au back gauche pour tenter d’avoir une doublure à Théo, l’examen de passage est raté. Dévoré par Laidouni, Camavinga a perdu pas moins de 10 ballons, le plus haut total de tous les joueurs présents sur le terrain. Si avec un bon taux 89% de passes réussies (73 passes), celles-ci ont souvent déstabilisé son équipe.

Quant à Guendouzi, s’il a démarré la rencontre à gauche, rapidement, il a repris place dans l’axe. Avec seulement 32 passes, le milieu de terrain n’a pas beaucoup touché de ballons.

Malgré cette défaite, la France termine première de son groupe et affrontera la Pologne en 1/8e de finale. Si Deschamps devrait remettre son équipe type face à la bande à Lewandowski, le sélectionneur français devra prier que rien n’arrive à ses joueurs titulaires évoluant sur la gauche. Car les options ne sont pas légion.