Le Costa-Rica surprend le Japon, réalise le hold-up parfait et… fait les affaires de l’Allemagne !

Quand on joue avec le feu, on finit souvent par se brûler. Dominateur (12 tirs à 4) mais incapable de perforer la muraille du Costa-Rica (2 tirs cadrés), le Japon a été surpris en toute fin de match par un adversaire évidemment revanchard après sa déroute face à l’Espagne (0-7).

Un succès, un peu sorti de nulle part, tant les Costariciens n’ont fait que défendre pendant… 80 minutes. Mais le premier (et le seul !) envoi cadré du match des Ticos a finalement été suffisant. Sorti des pieds de l’arrière-droit Fuller et très mal négocié par le portier Gonda, il crucifie les valeureux Japonais et relance complètement un groupe E décidément un peu fou.

A quelques heures du choc entre l’Allemagne et l’Espagne, le constat est en effet limpide : Costa-Rica, Japon, Espagne, les trois équipes pointent à trois points. En cas de victoire ce soir de la Mannschaft, les quatre nations seraient donc à égalité parfaite avant la dernière journée. Suspense, suspense…

De son côté, le Japon risque de se murer dans une montagne de regrets. En tête du groupe, les Nippons avaient une occasion trois étoiles de faire un pas énorme vers les 8e de finale. Mais comme dirait un certain Roberto M., en Coupe du monde, il n’y a pas de match facile. En voici une nouvelle illustration…