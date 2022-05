Le corset: une pièce qui façonne et une histoire qui désarçonne

A l’heure du mouvement "body positive" et d’un focus toujours plus important sur l’émancipation des femmes, n’est-ce pas contradictoire de voir revenir sur le devant de la scène ce sous-vêtement destiné à l’origine à sculpter (et contraindre) les corps ? N’aspirons-nous pas à un vestiaire plus confortable et moins genré ? Sur ce point toutefois précisons que, contrairement aux idées reçues, le corset était, à l’origine, également porté par les hommes, les dandys notamment ou ceux qui souhaitaient camoufler certains signes de vieillesse.

Rappelons également que bien avant "La Chronique des Bridgerton", dans les années 1970, le corset a connu un retour en grâce avec des créateurs comme Chantal Thomass (côté lingerie) et Vivienne Westwood. Et plus tard Jean-Paul Gaultier et son fameux bustier d’inspiration corset porté par Madonna lors de son "Blond Ambition Tour".

Si la mode est cyclique, celle du corset n’échappe pas à la règle avec des allers-retours au gré de la (pop) culture mais à chaque passage l’époque, ses valeurs et ses combats, y laisse son empreinte pour un vestiaire en perpétuelle évolution.