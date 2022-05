Le corset : la star incontestée du Met Gala !

Beaucoup ont cru que le corset serait rapidement relégué au rang de micro-tendance ou tendance éphémère mais force est de constater qu'il compte aujourd'hui parmi les pièces les plus convoitées du vestiaire de la femme et ce, depuis plus d'un an.

Et ce n'est pas le Met Gala, qui s'est tenu lundi à New York, qui changera la donne. Bien au contraire. Le sous-vêtement apparu à la cour d'Espagne pour redresser le buste féminin, que l'on appelait alors "corps baleiné", se révèle même être la star de la soirée avec des recherches qui ont bondi sur plusieurs plateformes depuis la prestigieuse cérémonie.