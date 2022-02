Le corset : la pièce de lingerie la plus convoitée à l'approche de la Saint-Valentin

Ah, la Saint-Valentin ! Ses chocolats en forme de cœur, ses bouquets de fleurs à ne plus savoir quoi en faire et sa lingerie coquine. Le 14 février demeure un rendez-vous incontournable pour ceux qui veulent crier leur amour au monde entier. Avouez-le, même vous qui criez au scandale de la fête commerciale, vous ne diriez pas non à une nouvelle pièce de lingerie à glisser dans votre dressing.

La lingerie est devenue au fil des décennies LE cadeau à offrir à sa ou son chèr(e) et tendre.

Vous avez dit cliché ? Et alors ? Il n'y a pas de mal à se faire du bien, paraît-il. Résultat, à moins d'une semaine du grand jour, hommes et femmes se ruent sur des pièces de lingerie en tout genre. Le moteur de recherche mondial spécialisé dans la mode Stylight* fait état d'une hausse de 161% des recherches pour la catégorie lingerie pour la première semaine de février.