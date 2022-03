Le corset et le bob en fourrure : les deux pièces stars improbables du printemps

En réponse au climat tendu de ces derniers jours, entre guerre en Ukraine et potentiel rebond de la pandémie, hommes et femmes se tournent vers un dressing coloré, décalé, voire extravagant à l'approche du printemps.

Exit le minimalisme et les pièces trop classiques, place à une garde-robe empreinte de pep's et de démesure qui permet de panser autant que possible les maux que peut induire une période aussi incertaine.

Qu'allez-vous porter le printemps prochain ? La question peut sembler dérisoire face à un climat géopolitique angoissant, mais la mode, sans doute l'un des premiers reflets des changements sociétaux qui s'opèrent dans le monde, demeure aujourd'hui l'un des plus importants moyens d'expression de soi. Et il apparait que le public recherche désormais dans son dressing de quoi égayer ses journées. Résultat, hommes et femmes sont en quête de pièces décalées, voire extravagantes, et de couleurs vibrantes.

Dans son dernier rapport consacré aux tendances printemps 2022, le moteur de recherche de mode mondial Stylight* hisse le corset au sommet des pièces les plus convoitées pour la saison. Remis au goût du jour par la série "La Chronique des Bridgerton", il y a déjà plus d'un an, le corset n'en finit plus de séduire les femmes qui ne le voient plus comme une pièce entravante mais comme un vecteur d'affirmation de soi. Résultat, la plateforme a observé un bond de 472% des clics pour cet incontournable, qui devrait s'installer dans le dressing des femmes au regard de son omniprésence sur les podiums lors des défilés consacrés à l'automne-hiver 2022.

Dans un autre style, le sac demi-lune fait également l'objet d'un certain engouement ces derniers mois. Il faut dire que les marques se succèdent pour présenter des modèles de ce type, à commencer par Balenciaga dont le sac "Cagole" semble faire l'unanimité. Une chose renforcée par la dernière campagne de la maison de luxe, qui met en scène Kim Kardashian au côté dudit sac demi-lune, décliné pour l'occasion dans une version flashy. Stylight fait état d'une hausse de 118% des recherches pour cette catégorie sur Google en février 2022, par rapport à la même période un an plus tôt.