Le corridor de Suwalki, ce talon d’Achille de L’OTAN qui inquiète la Pologne. À tort ou à raison ?

Et ces derniers jours, c’est une autre situation qui crispe un peu plus encore les esprits, le corridor de Suwalki. Cet endroit, surnommé le talon d’Achille de l’OTAN, sert de frontière entre la Pologne et la Lituanie. Un couloir de 35 kilomètres de long entre les deux pays, qui permet également de relier le territoire russe de Kaliningrad à la Biélorussie de manière terrestre, et donc de laisser passer les personnes et les biens. Actuellement c’est la Lituanie qui en assure le contrôle et les échanges sont toujours permis.

Vieux fantasme russe, sa conquête, et de ce fait sa fermeture, isolerait les pays Baltes des autres pays de l’Alliance Atlantique. Or, une centaine de mercenaires du groupe Wagner stationnés en Biélorussie se seraient dirigés vers la région du "corridor de Suwalki", a annoncé le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, à nos confrères de Polsat News.

Pour le Général Trinquand, ancien chef de la mission militaire française à l’ONU, "les Polonais, comme les Lituaniens, sont en première ligne et donc ils ont de bonnes raisons de s’inquiéter de toute action venant de la Russie". Trinquand précise cependant que la menace de Wagner n’est plus que rhétorique, Poutine n’ayant, pour l’instant pas du tout l’intention de s’attaquer à l’OTAN.