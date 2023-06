Le « corridor d’accélération », un nouveau partenariat entre la Wallonie picarde et le Québec

Des échanges de trucs et astuces, des partages d’expériences entre des entreprises québécoises et tournaisiennes, c’est ce que permet " le Corridor d’Accélération ", un programme de coopération mis en place par l'agence entreprendre.Wapi et la municipalité régionale du Comté de Memphrémagog au Québec. Une délégation québécoise est venue à Tournai pour que les partenaires se rencontrent.

Des entreprises complémentaires

Les sociétés concernées sont des entreprises de développement informatique. Elles proposent des solutions numériques, par exemple, une application de géolocalisation, "c’est une sorte de GPS adaptable à tout type d’entreprise. Dans des carrières, en Belgique, elle permet de gérer les accréditations des chauffeurs de poids lourds en fonction de l’endroit où ils sont envoyés ", explique Valentine Verdonck, la directrice adjointe de BizzDev. Cette entreprise a décidé de travailler avec une société québécoise, Maintenance Directe, spécialisée dans la gestion d’équipements par ordinateur. Un partenariat qui leur fait gagner des clients de chaque côté de l’Atlantique.

Pourquoi la Wallonie picarde ?

Nos deux régions ont beaucoup de similitudes, à commencer par les valeurs : " On se sent rapidement chez nous, en Wallonie picarde. Les barrières tombent très vite. On peut se dire les choses. On fait en sorte que cela fonctionne de manière concrète. Ce n’est pas le cas partout en Europe ", précise Stephen Cabana, le directeur du développement économique de la Municipalité de Memphrémagog au Québec. Au total, 4 entreprises de Wallonie picarde participent au projet, BizzDev, Formyfit, Redsystem et Grality. Une première mission leur a permis de suivre une formation au Québec, en 2021.