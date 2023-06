Le corps sans vie d'un bébé a été retrouvé ce mercredi matin vers 8h à Tournai. Selon le parquet de Tournai, il se trouvait dans un local technique extérieur du site IMC de l'hôpital CHwapi.

"Ce nouveau-né était abandonné depuis plusieurs jours voire plus longtemps, explique Frédéric Bariseau, substitut du procureur du Roi. Le dossier a été mis à l'instruction." Une autopsie doit à présent déterminer l'âge de l'enfant et les causes de son décès.