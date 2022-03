"Le corps masculin peut lui aussi être érotisé" prouve ce compte Instagram

Il y a quelques mois sur Instagram, nous avons découvert le compte "We Can Undress Now", sur lequel on peut découvrir des photos artistiques de corps nus en tous genres. Ce compte Instagram est tenu par un photographe français. Il s’appelle Sébastien et est installé à Bruxelles depuis 12 ans. Il est passionné par la photo et milite pour une meilleure représentation de tous les corps : féminins et masculins. Nous l'avons rencontré pour discuter de son travail artistique.

Sébastien précise d’emblée qu’il n’est pas photographe professionnel mais bien amateur. S’il n’avait rien dit, nous ne l’aurions probablement pas remarqué car son travail nous plaît vraiment. Le photographe explique qu’il se balade avec un appareil photo entre les mains depuis qu’il a 18 ans. "Ce n’était qu’un hobby à l’époque", confie un peu timidement Sébastien. "Au départ c’était surtout des photos 'candides', prises en rue par exemple. Mon travail autour du corps a commencé il y a 7 ans et ça fait maintenant 3 ans que j’ai décidé d’en faire un vrai projet." Un projet baptisé récemment "We Can Undress Now" et que vous pouvez suivre sur Instagram.

Ce projet prend la forme de plusieurs séries de photos, postées à chaque fois en triptyques. Chacune met en scène une personne qui se met à nu, au sens propre comme au figuré. Si aujourd’hui Sébastien assume pleinement ses intentions photographiques, ça n’a pas toujours été le cas. "Le compte actuel "We Can Undress Now" existe officiellement depuis le mois d’août. J’ai mis du temps à trouver la bonne formule, la bonne mise en page en triptyque ainsi que les personnes que je voulais photographier et enfin décider comment je voulais le faire. Donc il y a eu d’autres comptes Instagram avant celui-ci, qui étaient moins assumés. Le tout premier compte que j’ai lancé était plus une sorte de laboratoire. C’était la première fois que je partageais une photo de corps sur internet, c’était déjà une première étape importante."