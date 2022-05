Le corps est-il capable de se reprogrammer en fonction de la température extérieure ?

La question est de savoir comment se passe cette différenciation cellulaire. Comment se fait-il que l’expression génétique diffère en fonction de la température extérieure ? Les chercheurs n’ont pas pu expliquer encore ces mécanismes.

Cette étude permettra peut-être de comprendre pourquoi le système immunitaire baisse lorsqu’il fait froid, lorsque le corps a besoin d’énergie. "Le corps arrête le fonctionnement du système immunitaire, pour plutôt exprimer davantage les gènes nécessaires pour consommer la graisse, maintenir votre température et votre viabilité, en quelque sorte", explique Pasquale Nardone.

Il s’agit d’économiser l’énergie pour l’envoyer vers des organes plus vitaux.

"Dès qu’il fait froid, le corps supprime l’afflux de sang au niveau de l’extrémité des doigts, des lèvres, du nez - c’est pour cela que la couleur de la peau change et devient bleue -, parce qu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’irriguer ces parties-là. Il garde le sang pour les parties vitales du corps. Ici, c’est l’expression des gènes eux-mêmes qui est fascinante, qui est modifiée par la température."

Chaque organe va s’adapter à la température et exprimer les gènes de façon différente. On ne sait toujours pas par quels mécanismes cette expression est modifiée, mais cette modification de l’expression génétique en fonction de la température extérieure et en fonction des différents organes est avérée et véritablement fascinante.