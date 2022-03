Paul McCartney a collaboré à de nombreuses reprises avec les Foo Fighters, notamment sur son album de 2017, Concrete and Gold et plus récemment, il les avait invités à jouer avec lui le classique des Beatles, "Get Back", lors de la cérémonie du Rock & Roll Hall Of Fame en 2021Rock & Roll Hall Of Fame en 2021.

"C’était une session incroyable, qui avait encore plus cimenté ma relation avec Taylor et les gars", explique-t-il. "C’est là qu’ils m’ont demandé si je serais d’accord de les introniser au Rock and Roll Hall of Fame. J’ai chanté Get Back avec eux. Taylor a livré une performance puissante à la batterie. Je n’oublierai jamais cette soirée."

"Tout ça a augmenté le chagrin que j’ai ressenti à l’annonce de sa mort. Donc merci à Taylor d’avoir partagé avec moi quelques glorieuses minutes. Tu étais un vrai héros Rock and Roll et tu resteras à jamais dans mon cœur. Que Dieu bénisse ta famille et le groupe – Love Paul X".

Les Foo Fighters sont aussi de retour à Los Angeles . Le musicien de 50 ans a été retrouvé mort dans sa chambre de l’Hôtel Casa Medina en Colombie ce vendredi 25 mars, il devait fouler la scène du festival Estereo Picnic avec les Foo Fighters le soir même. Le batteur s’était plaint de douleurs à la poitrine auprès du personnel de l’hôtel plus tôt dans la journée.

Une analyse toxicologique révélée par le parquet colombien samedi dernier faisait état de 10 substances retrouvées dans ses urines, dont du THC (cannabis), des antidépresseurs et des opiacés, sans toutefois donner les causes réelles de sa mort.