Le coronavirus a emporté six millions de vies, selon l'Université américaine Johns Hopkins

Le coronavirus a coûté à ce jour la vie à un peu plus de six millions de personnes. Le compteur des décès publié lundi affiche 6.000.316 cas confirmés et enregistrés par l'université américaine Johns Hopkins. Cette institution de Baltimore (Maryland) tient des statistiques depuis le début de la pandémie.

Début novembre, le cap des 5 millions de décès dûs au coronavirus avait été franchi, ce qui signifie que la mortalité due à la pandémie a augmenté de quelque 1,5 million de cas en 120 jours.

C'est aux Etats-Unis que le plus grand nombre de cas mortels ont été enregistrés, soit près de 960.000 décès. Le Brésil suit avec plus de 650.000 décès, l'Inde avec 515.000 et la Russie environ 350.000. Le nombre réel de décès est susceptible d'être plus élevé.