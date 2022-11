Le CORE Festival revient pour une deuxième édition en 2023

ANNONCE - Après une première édition réussie plus tôt cette année, le CORE Festival reviendra en 2023. Fin mai, 40.000 visiteurs ont profité de ce tout nouveau festival au milieu de la beauté de la nature dans la capitale. En 2023, le CORE Festival plongera à nouveau les festivaliers dans une expérience totale immersive de musique, d’art et de nature. La deuxième édition du CORE Festival aura lieu les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 dans le Parc d’Osseghem à Bruxelles aux pieds de l’Atomium.

Les préventes commencent le vendredi 16 décembre à 11h et la vente générale des tickets démarre quant à elle le lundi 19 décembre à 15h. L’inscription à la prévente est possible via corefestival.com.

Les premiers noms vont tomber sous peu, Tipik et Jam, partenaires de l'évènement, seront là pour vous tenir informés.