Le Core Festival, nouveau venu sur la scène bruxelloise

Les organisateurs de Tomorrowland et Rock Werchter ont uni leurs forces pour créer le Core Festival, nouvel événement de deux jours qui se tiendra du 27 au 28 mai dans le parc d'Osseghem à Bruxelles, annoncent-ils mercredi dans un communiqué.

La programmation de ce rendez-vous, qui n'a pas encore été détaillée, fera résonner quality indie, hiphop, electronica, hyperpop et alternative dance sur quatre scènes réparties dans le parc situé au pied de l'Atomium, sur le plateau du Heysel, poursuivent les organisateurs.

En marge des concerts, des installations artistiques, sonores et lumineuses éveilleront les sens des mélomanes. "La nature, la musique et l'art constituent le cœur d'une expérience totale et immersive", souligne le communiqué.

"Cet événement est une bonne nouvelle pour le secteur de l'événementiel, culturel et des hôtels", a déclaré le bourgmestre bruxellois, Philippe Close. Bruxelles renoue ici avec sa volonté d'être "une ville de fête", s'est-il réjoui.

L'événement devrait accueillir jusqu'à 25.000 visiteurs par jour, selon les organisateurs. Les préventes commenceront le 23 février, tandis que la vente générale des billets sera elle lancée le lendemain.