Le cordon sanitaire est-il démocratique ?

"On ne peut pas apporter de réponse univoque à cette question, tout dépend des perceptions", répond le politologue spécialiste de l’extrême droite, Benjamin Biard. "Si l’on prend strictement les valeurs et droits de la Constitution belge, le cordon sanitaire médiatique limite la liberté d’expression de l’extrême droite. On peut donc se dire que c’est un problème sur le plan démocratique. Mais d’autres diront que cette limitation des libertés préserve au contraire la démocratie dans ses fondements."