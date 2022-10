Le cordon-bleu maison, le remède anti-morosité du moment!

Rien qu’à son évocation, nous fondons ! Imaginez un cordon-bleu flanqué d’un jambon de compète et d’un fromage fondant à souhait… Le Graal absolu à condition qu’il soit bien panuré ! Et c’est là que le bât blesse souvent. Si l’on en croit nos mauvaises habitudes, l’art de la panure maison aurait fait place aux ersatz industriels, et ça, ce n’est pas dingue ! Alors panons maison, panons avec du bon, et faisons fristouiller nos tambouilles ! Pour la démonstration : Carlo De Pascale et son cordon-bleu roulé serré !

Ingrédients

4 fines escalopes de veau

Un paquet de beurre clarifié

150 g de Comté ou Gruyère

4 œufs

250 g de chapelure japonaise " panko "

100 g de farine

Sel

4 tranches de jambon à l’os

Poivre du moulin

Cure-dents

Film alimentaire

Préparation