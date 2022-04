Le cordon bleu – Le vin en cubi est-il bon ?

Dans cette séquence de l’émission En Cuisine, votre émission culinaire à retrouver chaque samedi matin sur VivaCité et La Une, on vous explique quel est le temps de conservation d’un vin en cubi, quel format existe-t-il ou encore comment faut-il jeter le carton après utilisation. Qu’il soit rouge, blanc ou rosé, prenez le temps de déguster un vin en cubi et vos préjugés disparaîtront.