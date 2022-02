Le corbeau, de la vénération à l’anathème

À l’époque moderne, la symbolique du corbeau continue de se dévaloriser, comme l’attestent les fables, les proverbes, les faits de langue et de lexique. Il reste un animal au cri lugubre, un oiseau noir de mauvais augure et devient même, dans un sens figuré, un dénonciateur, un auteur de lettres anonymes. On en a peur car il a partie liée avec l’hiver, la désolation et la mort.

De nos jours, cependant, le corbeau semble prendre sa revanche : les enquêtes les plus récentes sur l’intelligence animale montrent que non seulement il est le plus sagace de tous les oiseaux mais qu’il est probablement aussi le plus intelligent de tous.

