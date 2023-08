Le Copacabana Palace, symbole du glamour à Rio, fête ses 100 ans

"Le Copacabana Palace, c'est plus qu'un hôtel, c'est une institution", résume le directeur-général Ulisses Marreiros. Joséphine Baker, Bob Marley, Freddie Mercury, Madonna, Walt Disney, Brigitte Bardot, Robert De Niro, Nelson Mandela, la Reine Elisabeth II : leurs visages s'affichent sur une galerie de portraits réaménagée spécialement pour le centenaire dans un corridor qui surplombe un grand salon.

Le livre d'or est une véritable relique, gardé précieusement dans une mallette. Il faut utiliser des gants blancs pour feuilleter les pages pleines de signatures illustres comme celle du "Roi" Pelé, qui a dessiné un ballon entrant dans un but de football. Il a été ouvert dans l'une des chambres les plus prestigieuses, une suite de plus de 100 m² au sixième étage où l'on a vue sur la mer, y compris depuis la baignoire !

Conçu par l'architecte français Joseph Gire, le Copacabana Palace est inspiré d'hôtels emblématiques bâtis au début du siècle dernier sur la Côte d'azur française comme le Negresco à Nice ou le Carlton à Cannes. À l'époque, la plage de Copacabana était pratiquement déserte alors que de haut immeubles se dressent le long de la promenade aujourd'hui.