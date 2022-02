Le convoi dit "de la liberté" a passé la frontière française : destination Bruxelles ce lundi matin

Selon les informations de la RTBF, une grande partie du convoi de la liberté qui stationnait sur le parking d’une grande surface de Lille a pris la route de la Belgique vers 20h30 ce soir. Ce trajet se ferait par petits groupes en évitant les autoroutes.

Selon France Bleu Nord, plus de 1300 véhicules se trouvaient sur ce parking en début de soirée. Une majorité de ce groupe est ce soir en route vers une aire d’autoroute du Hainaut où ils comptent se rassembler tard dans la soirée pour organiser la suite des opérations. A 22h, entre 50 et 100 voitures se trouvaient déjà sur cette aire d’autoroute qui n’est pas assez grande pour pouvoir accueillir un millier de véhicules. Des policiers y sont présents.

L’objectif du convoi serait de surcharger les entrées de Bruxelles à l’heure de pointe ce lundi matin.

Après La Haye et Paris ce week-end, c’est en effet à Bruxelles que se sont donnés rendez-vous ce lundi les manifestants du convoi dit "de la liberté" qui protestent contre les mesures sanitaires. Les autorités belges ont annoncé interdire l’accès au centre de Bruxelles à ces convois puisqu’aucune autorisation n’a été donnée pour une manifestation dans la capitale belge. L'intention de la police est de diriger les manifestants vers le parking C du Heysel et ainsi empêcher le blocage de la capitale.

Ce dimanche soir, les polices locales et fédérales étaient présentes à certaines entrées stratégiques de Bruxelles pour surveiller les entrées. Des agents étaient également présents dans différents nœuds stratégiques des autoroutes wallonnes ainsi qu'à la frontière française d'où vient une bonne partie du convoi.