Le "convoi de la liberté" suscite l'enthousiasme au Canada: " Depuis deux ans, des non-vaccinés sont humiliés sur la place publique"

Le maire d’Ottawa s’est montré plus virulent face à la présence des camionneurs. " Nous sommes donc au milieu d’une situation d’urgence grave, la situation d’urgence la plus grave à laquelle notre ville ait jamais été confrontée, a déclaré Jim Watson.

"Lorsque vous avez des milliers de manifestants contre des centaines de policiers, nous sommes en infériorité numérique et nous devons nous assurer que l’ordre est ramené dans notre ville […] Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir faire leurs courses, les gens avec de jeunes enfants ne peuvent pas s’endormir parce que des feux d’artifice se déclenchent au milieu de leur quartier, ils font preuve d’une insensibilité totale envers nos résidents, et c’est pourquoi nous avons besoin d’une plus grande présence policière […]