Le convoi d’aide des visétois entre en Pologne

Huit véhicules chargés à ras bord de matériel de première nécessité ont quitté la région liégeoise ce jeudi à 1h30 du matin. Direction : Cracovie dans le sud de la Pologne. Le matériel récolté depuis ce lundi doit être distribué aux réfugiés de la guerre d’Ukraine.

85 mètres cubes de dons



"Nous avons pris le volant au milieu de la nuit" explique le visétois Patrick Willems. Nous avons traversé toute l’Allemagne. Nous espérons arriver à Cracovie fin d’après midi, vers 17h30.

Nous sommes partis avec environ 85 mètres cubes de matériel. On a un véhicule rempli uniquement de langes, un autre de matériel pour bébés, une camionnette de couvertures, un camion de vêtements, un véhicule entier de peluches. Et nous avons encore une salle remplie de matériel tant nous avons été débordés par les dons.

Tout ce qui arrivait a été trié. On ne veut pas envoyer de choses abîmées. Tout a été plié et empaqueté par tailles, filles, garçons, avec des étiquettes en français et en polonais."

8000 euros de dons en argent

Les organisateurs du convoi ont reçu près de 8000 euros en argent pour payer l’essence pour aller jusqu’en Pologne, "les gens ont été très généreux, mais c’est beaucoup trop pour ce seul trajet. Ça permettra éventuellement d’en financer un deuxième, un conteneur ou un plus gros véhicule. Les gens ont aussi compris que faire voyager la marchandise depuis la Belgique n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux. On achète à deux fois le prix et il faut des véhicules pour tout déplacer." L’argent récolté pourra donc aussi, le cas échéant, servir à acheter en Pologne les biens à distribuer aux réfugiés ukrainiens.

Patrick Wilems raconte avoir rencontré sur sa route des convois allemands et français en route eux aussi pour la Pologne, chargés de biens de première nécessité.