Le controversé Noël Le Graët convoque un comité exécutif extraordinaire de la Fédé française de foot

Les controverses diverses ont poussé le patron du football français, en poste depuis 2011, à réunir en urgence le "Comex" fédéral, qui s'était déjà réuni vendredi dernier à la veille de l'assemblée fédérale d'hiver. De longues excuses ou une démission pure et simple ? La séance risque, en tout cas, d'être extrêmement agitée tant le président de la FFF fait de plus en plus l'unanimité contre lui.

Un éventuel départ de Le Graët, élu jusqu'en 2024, ne pourrait venir que de lui-même ou de son Comex, dont la grande majorité des membres sont issus de la liste qu'il a présentée en 2021 lors de sa dernière réélection.