Le contrebassiste Adrien Tyberghein au MIM, gagnez deux places

Musicien et compositeur, le parcours d’Adrien Tyberghein se caractérise par son éclectisme, son ouverture et son ancrage dans la modernité.

Ses récitals innovants mélangent musique classique, musique du monde, jazz, improvisation et travail basé sur les nouvelles technologies. Chaque récital est une histoire unique et construit un pont entre tradition et modernité.



​Repéré par Ibrahim Maalouf, un projet en collaboration devrait voir le jour en 2022.

​Adrien compose également des bandes-son originales pour des films variés et des chaînes web.



Gagnez deux places au MIM, le samedi 30 avril