Le contre-ténor James Bowman nous a quittés

En 1967, James Bowman auditionne pour le rôle d’Oberon dans A Midsummer Night’s Dream après avoir écrit une lettre à Benjamin Britten pour lui signifier — avec une assurance qui l’étonnera lui-même — qu’il est "absolument parfait" pour le rôle d’Oberon. Composé avec la voix du contre-ténor Alfred Deller en tête, le rôle semble parfaitement coller à la voix libre et virtuose de James Bowman, marquant le début d’une collaboration avec le compositeur britannique Benjamin Britten. En 1973 au festival d’Aldeburgh, il crée un autre rôle de Britten, celui de la "voix d’Apollon" dans l’opéra en deux actes Death in Venise, inspirée de la nouvelle éponyme de Thomas Mann.

Le contre-ténor a l’occasion de se produire sur les plus grandes scènes du monde et cumule près de 180 enregistrements. Fait Chevalier des Arts et des Lettres en France en 1992, il est également de 2000 à 2009 le Gentleman of the Chapel Royal. Il se retire officiellement de la scène durant l’année 2011. James Bowman s’est éteint à 81 ans mais sa voix, sa nature et sa présence inspirantes seront retenues de toutes et tous.