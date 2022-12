Le Contrat de service public 2023-2032 de la SNCB entre dans sa dernière ligne droite

La SNCB ne donne pas d'informations supplémentaires sur les ajustements, mais la CEO de l'entreprise ferroviaire Sophie Dutordoir a récemment déclaré que les ambitions restent les mêmes: la SNCB vise 10% de trains supplémentaires et 30% de passagers en plus d'ici 2032. Toujours selon les plans, la moitié du matériel roulant serait renouvelée. Toutefois, un certain nombre d'investissements prévus pour 2023-2024 seront reportés aux années suivantes.

"Ces plans concourent aux objectifs de mobilité durable et aux ambitions climatiques du gouvernement tels que formulés dans la déclaration gouvernementale et complétés par la Vision 2040 pour le rail, approuvée par le conseil des ministres", souligne la SNCB.

Les plans adoptés sont alignés avec ceux d'Infrabel en ce qui concerne l'évolution attendue de la capacité du réseau et les investissements à réaliser conjointement dans les gares, selon la SNCB. "Ils intègrent une trajectoire de performance ambitieuse et réaliste sur 10 ans, qui veille notamment à préserver la santé financière de l'entreprise et son positionnement concurrentiel vis-à-vis des autres entreprises ferroviaires", indique-t-elle, soulignant aussi sa volonté de tout mettre en œuvre, dès janvier, pour conclure très prochainement un accord social pour les années à venir.

C'est la première fois qu'un contrat de gestion s'étend sur plus de 10 ans. Le contrat précédent, pour la période 2008-2012, a expiré il y a 10 ans. Il avait alors été prolongé et modifié par des avenants puis par arrêté royal fixant les règles provisoires valant contrat de gestion.