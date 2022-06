Le contournement de Liege Airport se termine

Le tronçon de contournement nord (N630C) de l'aéroport de Bierset, désormais plus communément nommé Liege Airport, s'achève. Cette voirie a été créée afin d'améliorer la mobilité autour de l'aéroport et de la zone d'activités économiques tout en apaisant les villages aux alentours, a indiqué vendredi Adrien Vijgen, pour le SPW Mobilité et Infrastructures.

Sur environ 2,8 km, ce nouveau tronçon (2x1 bande) relie le rond-point "Carlens" au rond-point "Bihet" (sortie n°4 de l'autoroute E42). Tandis que la rue du Bihet devrait être rouverte à la circulation fin juin, la fin du chantier, lancé en août 2020, est annoncée en août prochain.

Ce tracé s'est accompagné de la création de six nouveaux ronds-points, de près de 6 km de trottoirs cyclo-piétons avec dispositifs de retenue afin de favoriser la mobilité douce et de la plantation de 95 arbres et 135 arbustes. Vis-à-vis des habitations, pas moins de 900 m de merlons surmontés d'écrans anti-bruit ont été aménagés.

Le ministre wallon en charge des aéroports, Adrien Dolimont, a relevé quelques chiffres concernant Liege Airport. "On y dénombre 65 opérateurs logistiques et plus de 120 entreprises dans le business park. Plus de 9.000 emplois directs et indirects sont comptabilisés grâce aux activités aéroportuaires", a-t-il souligné, indiquant aussi un taux de croissance de 56% du tonnage transporté les deux dernières années.

De son côté, le CEO de Liege Airport, Laurent Jossart, a parlé de "ring autour de Liege Airport" qui constitue "une amélioration notable pour la mobilité en intégrant les développements actuels et futurs ainsi qu'une liaison directe vers le terminal de fret ferroviaire". Un avantage aussi dans le sens où les liaisons depuis et vers les échangeurs de Loncin et Flémalle (n°4-E42) seront améliorées, ce qui doit ainsi réduire le transit sur des voiries secondaires.

Un bassin d'orages de 16.500 m3 est, par ailleurs, en construction. Dans son ensemble, le chantier s'élève à près de 20 millions d'euros, financés en partie sur la base de fonds européens (Feder).