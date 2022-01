Hiver 1942… Chaque matin, un train passe et effleure la forêt de "Pauvre Bûcheronne" et "Pauvre Bûcheron". Dans cette forêt dense et inquiétante, règne une météo sans pitié. Accablé par un froid glacial en hiver et par une chaleur écrasante en été, le couple de bûcheron parvient difficilement à se sustenter. Malgré le défi que représenterait une bouche en plus à nourrir, "Pauvre Bûcheronne" ressent le désir irrépressible d’avoir un enfant à chérir. Arpentant chaque matin la forêt afin de prier Dame Nature de satisfaire son vœu de devenir mère, "Pauvre Bûcheronne" finira par voir son rêve le plus cher se réaliser. Sous ses yeux, "la plus précieuse des marchandises" tombera de ce fameux train…

A travers un monologue brillamment interprété par Jeanne Kacenelenbogen et mis en scène par Janine Godinas, le conte poétique " La plus précieuse des marchandises " de Jean-Claude Grumberg s’invite au Théâtre Le Public.