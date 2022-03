Le conte de fées d'Antoine Bernier : Son premier but en D1 offre une victoire historique à Seraing face au Standard

Antoine Bernier, l'ailier droit de Seraing, a dû attendre sa 27ème rencontre de Pro League pour inscrire son premier but en D1 belge. Le Dinantais de 24 ans, formé à Onhaye et à Anderlecht, en a profité pour offrir la victoire à Seraing lors du derby liégeois face au Standard, alors que les Sérésiens n'avaient jamais réussi à battre leurs voisins au cours de leur histoire !

Avec cinq points de retard sur Eupen et six sur Zulte Waregem et Ostende alors qu'il en reste neuf à distribuer, Seraing peut-il éviter sur le fil la place de barragiste ? Les hommes de Jean-Louis Garcia aborderont en tout cas leur prochain match face à OHL, au Pairay, avec le moral gonflé à bloc.

"Seraing n'avait jamais gagné contre le Standard et je marque mon premier but en D1 ici, ça fait plaisir !, a souri Antoine Bernier au micro de la Pro League au terme de la rencontre. Ce premier but n'est pas arrivé plus tôt dans la saison, c'est dommage, ça aurait pu ramener des points ! Cela faisait cinq matches qu'on n'avait plus marqué, on n'était pas en confiance. Cette victoire va nous faire du bien pour la suite, j'espère que ce ne sera que du positif pour nous."