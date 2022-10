Le conte de fées continue : Bruges arrache le nul contre l’Atletico Madrid et file en 8e de Ligue des Champions !

La 2e mi-temps repart sur les même bases endiablées. L’Atletico confisque le ballon. Marque même après deux petites minutes grâce à Correa… encore signalé hors-jeu. 2e ouf de soulagement dans les rangs brugeois.

Et comme en 1e mi-temps, Bruges laisse passer l’orage. Reprend le contrôle du ballon et s’efforce à jouer juste. Les minutes défilent et le refrain reste le même : ne pas faire d’erreur inutile et éviter d’offrir un but gratuit à l’adversaire.

En face, l’Atletico se rue dans les brancards mais ne propose plus grand-chose. La pression reste palpable mais les occasions franches se font elles plutôt rares.

Malheureusement pour Bruges, si souverain jusque-là, une erreur individuelle survient au pire des moments : Sowah, déjà averti, dégage le ballon alors que l’arbitre avait sifflé. 2e jaune et donc un homme en moins pour Bruges. Les 10 dernières minutes risquent d’être longues…

Mais heureusement pour Bruges, Mignolet est toujours là. Héroïque, stratosphérique, le portier brugeois sort tout, détourne même des ballons du crâne et dégoûte à lui seul toute l'équipe madrilène. Après 95 minutes sous haute tension, l'équipe belge peut souffler. Elle est en 8e, porté par un portier infranchissable. Sensationnel !