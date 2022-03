Le constructeur belge Van Hool va livrer 56 bus pour l’Île-de-France

Van Hool, une société belge qui fabrique des autobus, autocars ainsi que des remorques, châssis et conteneurs-citernes, a décroché, en partenariat avec Kiepe Electric et Alstom, un contrat pour la livraison d’au minimum 56 bus à la région Île-de-France, a-t-il annoncé jeudi.

Les véhicules seront des bus électriques bi-articulés de 24 mètres de long alimentés par batterie haute puissance à charge rapide et rechargés par un système de recharge statique par contact au sol. "Une première mondiale", selon le constructeur établi à Lierre. "La solution est destinée à deux lignes de bus à haut niveau de services (BHNS) en Île-de-France, incluant la ligne la plus fréquentée de l’agglomération parisienne, et une troisième ligne en option", précise Van Hool dans un communiqué.

Les bus, qui seront assemblés à Koningshooikt (Lierre, province d’Anvers), pourront emporter approximativement 140 passagers chacun, contre 70 pour un bus classique et 100 pour un bus articulé de 18 mètres, ajoute-t-on.

Le montant du contrat n’a pas été communiqué.