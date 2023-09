Le constructeur automobile chinois Hongqi s’attaque au marché belge

Le nombre de marques automobiles chinoises présentes sur le marché belge ne cesse d’augmenter. Le constructeur de véhicules de luxe Hongqi lancera le SUV électrique E-HS9 à partir du 30 octobre en Belgique, par l’intermédiaire du distributeur Hedin Automotive, a annoncé le groupe suédois Hedin Mobility dans un communiqué jeudi.

Le véhicule électrique sera vendu à partir de 70.000 euros et sera disponible en plusieurs versions. Les premières livraisons devraient avoir lieu cette année. La voiture est le fleuron de la marque, qui commercialise également en Chine des grandes berlines, des limousines et des SUV. Hongqi a lancé sa première voiture en 1958, selon le site web du constructeur, filiale du groupe automobile FAW. Au fil des ans, la marque a produit des véhicules pour des dignitaires chinois, dont le président Xi Jinping, des chefs d’État ou encore des invités étrangers. Depuis 2018, une nouvelle stratégie commerciale a permis à Hongqi d’augmenter ses ventes en Chine et de renforcer sa présence sur les marchés étrangers.