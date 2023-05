Le Consone Quartet met en évidence le quatuor en mi bémol majeur 1823 d'un jeune Felix Mendelssohn

Quand on pense aux quatuors à cordes de Félix Mendelssohn, ce sont généralement les trois quatuors de l’opus 44, ou le puissant opus 80, - écrit peu après la mort de sa sœur Fanny – qui viennent à l’esprit. Les quatuors de jeunesse – les opus 12 et 13, et a fortiori le quatuor en mi bémol majeur 1823, ainsi nommé parce qu’il fut composé cette année-là – sont beaucoup plus rares. Pour son premier disque chez Linn Records, le Consone Quartet a eu la bonne idée de mettre en évidence ce quatuor composé par un Mendelssohn de 14 ans à peine, et de l’inscrire en perspective avec le troisième quatuor de l’opus 44, écrit quinze ans plus tard dans la même tonalité de mi bémol majeur.

Le Consone Quartet est une jeune formation lancée en 2015 par quatre étudiants du Royal College of Music de Londres et actuellement reprise dans l’écurie de la BBC New Generation Artists. Agata Daraskaite et Magdalena Loth-Hill aux violons, Elitsa Bogdanova à l’alto et George Ross au violoncelle ont fait le choix des instruments anciens (cordes en boyaux et archets réalisés en copie d’archets d’époque), et cela s’entend. Après un premier disque paru en 2018 sur le label du festival d’Ambronay (Haydn et, déjà, Mendelssohn), cette nouvelle parution à la fois enthousiaste et raffinée confirme qu’il faudra compter avec eux dans l’interprétation de la musique classique et préromantique.

CD Linn/Outhere