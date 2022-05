Le Conservatoire de Verviers : " Une pépinière de jeunes talents "

C'est au Conservatoire de Verviers que nous consacrons toute notre émission aujourd'hui.

Un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de l’opération " trait d’union ", qui a été initiée conjointement par toutes les antennes de la RTBF, à la suite des graves inondations survenues en juillet dernier, dans l’est de notre pays.

On reproche volontiers aux médias de se désintéresser d’une crise, dès qu’une autre de ces crises survient. Et ce désintérêt peut parfois donner l’impression que la crise en question est résolue, or on sait pertinemment que c'est rarement le cas.

C’est donc précisément ce travers-là qu’a voulu éviter la RTBF en mettant sur pied cette opération " trait d’union ".

Depuis le mois de décembre, nos équipes sont retournées dans les communes sinistrées pour prendre des nouvelles de ses habitants, mais aussi de toutes les initiatives privées et publiques visant à recréer du lien social, économique et culturel.

C’est dans cette perspective que Musiq3 s’intéresse cette semaine au Conservatoire de Verviers, installé au cœur d’une ville où coule la Vesdre, elle, qui a tout emporté sur son passage les 14 et 15 juillet derniers

Qu’en est-il de la vie de ce Conservatoire de Verviers (ndlr. : son nom de "Conservatoire" est hérité du 19e siècle, mais il s'agit bien d'une Académie de Musique), une institution réputée depuis presque 150 ans pour son dynamisme, sa capacité d’innovation, mais aussi son excellence, dans une ville qui souffre en revanche d’une mauvaise réputation, singulièrement depuis son déclin industriel ? (ndlr. : qui a commencé par celui de la laine)

Comment cette institution a-t-elle traversé cette crise, et celles (économiques) qui ont précédé ?

Quelles sont ses difficultés aujourd’hui, mais aussi bien sûr ses perspectives d’avenir ?

A Musiq3, nous avons voulu en savoir davantage, et ce 3 mai dernier, Bertrand Vanvarembergh et moi-même, avons passé tout la journée dans ce Conservatoire. On y a longuement rencontré le Directeur Bernard Lange, qui nous a parlé avec passion de l'institution qu'il dirige depuis 3 ans maintenant. Lui qui fut élève, puis professeur, sous-directeur, et enfin Directeur de cette noble Académie de Musique, qui compte pas moins de 1750 élèves !

Parmi ces élèves, quatorze d'entre eux, des musiciens " avancés " âgés entre 12 et 71 ans, avaient, -en concertation avec leurs différents professeurs-, spécialement préparé un programme de musique de chambre pour notre émission " Puisque vous avez du talent ".

Vous pourrez découvrir l’intégralité de ce programme ce dimanche à midi : vous y entendrez des flûtistes, violonistes, guitariste, pianistes, et également deux comédiens, issus de la classe de déclamation. Mais nous en avons bien sûr aussi profité pour les interviewer à l'issue de leurs prestations.

Ce sont ainsi huit formations de Musique de Chambre qui vous montreront qui si la Vesdre coule à Verviers, c'est bien la Musique qui coule dans leurs veines !

Bonne écoute !

Réalisation et présentation : Laurent GRAULUS

Prise de son musicale : Bertrand VANVAREMBERGH