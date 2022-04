Le Conservatoire de Paris se positionne désormais dans le top des meilleures écoles des arts du spectacle

La France a longtemps été à la traîne dans le classement QS des meilleurs établissements d’enseignement des arts du spectacle au monde. Ce n’est plus le cas grâce au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). L’institution arrive en quatrième position de l’édition 2022 du palmarès.

Chaque année, le classement QS recense les 100 premiers établissements d’enseignement supérieur des arts du spectacle au niveau mondial. La France y a longtemps été devancée par les États-Unis avec la célèbre Juilliard School de New York, et le Royaume-Uni avec le Royal College of Music de Londres. Elle prend sa revanche depuis deux ans grâce au Conservatoire de Paris.

L’institution, fondée en 1795, continue sa progression dans le classement QS en se hissant à la quatrième place. Elle était classée cinquième l’année dernière, derrière la Juilliard School, le Royal College of Music, le Royal Conservatoire of Scotland et la Royal Academy of Music. Dans l’édition 2020 du palmarès, le Conservatoire de Paris était en 17ème position.