Le conservatoire de Ciney fête ses 100 ans

En un siècle d’existence, le conservatoire Edouard Bastin de Ciney a su s’adapter aux différentes générations. Aujourd’hui, on y enseigne la danse, l’art dramatique et bien sûr la musique. Si l’apprentissage d’un instrument passe toujours par l’acquisition d’une rigueur classique, on y découvre désormais également la variété ou encore le jazz. À l’occasion de ce centième anniversaire, l’institution met les petits plats dans les grands en proposant une série d’évènements dans les cinq communes où elle dispose d’implantations (Rochefort, Ciney, Marche, Gesves et Havelange). Au programme: du théâtre, de la musique de la danse mais aussi une exposition retraçant son histoire. Le directeur du conservatoire Jean-François Dossogne était l’invité de l’émission Namur Matin (RTBF-Vivacité).