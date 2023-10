"Le Consentement" : un film fort qui insiste comme il faut sur la responsabilité de l’agresseur

Pour rappel, le consentement c’est le fait qu’une personne donne son accord pour participer à une activité sexuelle :

- Si la personne ne le donne pas, c’est non.

- Tant que la personne ne dit pas oui, c’est non.

- Si la personne n’a pas la capacité mentale ou physique de dire oui, c’est non.

C’est en partie grâce au livre de Vanessa Springora, sorti en 2020, que le mot consentement est entré dans le langage courant. Ce qui prouve à quel point c’est essentiel de parler de ces sujets, de prolonger l’effet du livre en film pour que cette histoire se raconte. Pour que tout le monde sache ce qu’a fait Gabriel Matzneff.

Ici, le cinéma ajoute l’image, la chair, les corps, le choc d’un corps de jeune fille de 14 ans avec celui d’un homme de 50 ans.