Le consentement médical, une question complexe tant pour le patient que pour le soignant

Aline Schoentjes propose un début de réponse.

Peut-être qu'en tant que soignant, s’ouvrir véritablement à soi d’abord, apprivoiser ses propres peurs et besoins, interroger ses croyances et valeurs d’humain soignant permet de s’ouvrir plus facilement au monde de l’autre, de lui offrir une écoute profonde et donc de pouvoir entendre, sans jugement et avec bienveillance, le besoin sous-jacent à sa demande, tout aussi humain, avec ses combats, ses traumas, ses peurs, ses croyances, son illusion de toute-puissance et son désir de fusion.

Offrir cet espace permet très souvent de réduire l’enjeu personnel de chacun et de se rencontrer, de construire ensemble une coopération solide, une véritable alliance thérapeutique, au service de la personne plutôt que d’un système.

C’est se rencontrer dans notre commune humanité et pouvoir partager les échecs. Car le risque et l’incertitude font partie inhérente de la vie, aussi effrayant et douloureux que cela puisse être. Et en même temps, nous pouvons ensemble développer des ressources et des connaissances personnelles et collectives plus riches.