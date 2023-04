Le Conseil supérieur des Finances recommande aux autorités d’entamer l’assainissement budgétaire "sans plus tarder"

L’avis du CSF est publié dans le cadre du programme de stabilité, que chaque État membre de la zone euro doit établir chaque année pour les années à venir (2023-2026, en l’occurrence), et déposer devant la Commission européenne.

Le printemps 2024 devrait marquer le retour des règles budgétaires européennes (pas plus de 3% de déficit public et 60% de dette publique, par rapport au PIB), suspendues depuis 2020 pour cause de covid-19, de crise énergétique et de guerre russe en Ukraine.

Or la Belgique est partie pour présenter cette année un déficit budgétaire de 5,7% du PIB, qui serait encore de 5,9% en 2028, selon le Bureau du Plan. Le Comité de monitoring est à peine plus optimiste, prévoyant un déficit de 4,8% cette année et 5,4% en 2028.

Le taux d’endettement, lui, dépasserait 106% du PIB cette année. Pour le CSF, en fonction du scénario retenu, l’effort structurel supplémentaire minimal à consentir varierait de 0,7 à 0,9 point de pourcentage du PIB chaque année.

Le gouvernement fédéral a déjà décidé en octobre dernier d’un effort net de 0,6% du PIB pour 2023 et 2024. Lors du contrôle budgétaire de mars dernier, il a consenti un effort supplémentaire de 0,3%.