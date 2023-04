Le Conseil Supérieur de la Santé recommande d’interdire les filtres à cigarette

D’après le CSS, les études suggèrent qu’une interdiction des filtres rendrait le tabagisme moins attrayant : puisque les filtres diminuent la sensation d’irritation des voies respiratoires, empêchent d’avoir du tabac dans la bouche et procurent une sensation moins désagréable. Voilà pourquoi le Conseil estime qu’une interdiction des filtres pourrait indirectement réduire le nombre total de cigarettes fumées.

À l’occasion d’une étude néerlandaise, portant sur la réaction des fumeurs à une éventuelle interdiction des filtres à cigarettes à usage unique, 12% des répondants ont indiqué qu’une interdiction des filtres serait une raison d’arrêter de fumer ou de fumer moins.

D’après la dernière enquête de santé publiée en 2018, la Belgique compte encore 19,4% de fumeurs. Selon des chiffres plus récents de l’Enquête Tabac de la Fondation contre le Cancer (2021), les cigarettes avec filtre sont le produit le plus populaire auprès des fumeurs : ces derniers représentent 65% des consommateurs. Or, on estime que le tabagisme est responsable essentiel d’environ 13,6% des cancers.